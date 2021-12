Depuis 1972, Hubert se déguise chaque année en Père Noël pour les enfants hospitalisés de Pontarlier

C'est pour la cinquantième fois qu'Hubert, ancien employé de l'hôpital de Pontarlier, a enfilé son costume de Père Noël pour rendre visite aux enfants hospitalisés pendant les fêtes dans les services de pédiatrie. Un rendez-vous qu'il n'a jamais manqué et qu'il compte bien honorer encore longtemps.

Il est devenu une institution à l'hôpital de Pontarlier : chaque année, Hubert, un ancien employé du centre hospitalier enfile son costume de Père Noël pour rendre visite aux enfants qui vont passer les fêtes hospitalisés au service de pédiatrie et leur distribuer des petits cadeaux. De quoi leur redonner un peu de baume au cœur. Et pour Hubert, malgré la crise sanitaire, pas question de rater ce rendez-vous qu'il honore depuis 1972.

Déguisé lors des 50 derniers noëls

C'est tout juste après son embauche à l'hôpital de Pontarlier qu'Hubert a enfilé pour la première fois son costume rouge et blanc. "Quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit 'T'es célibataire, il faut qu'il y ait un père Noël pour la pédiatrie', se souvient-il. Et je n'ai jamais manqué aucun rendez vous depuis 50 ans !"

Cinq décennies à rendre visite chaque 24 décembre aux enfants malades du centre hospitalier de la ville, de quoi marquer des générations de petits Pontissaliens. "Souvent, dans la rue, il y en a qui disent 'Tu te rappelles ? C'était celui qui était père Noël', explique-il en riant. Il y a un kiné de Pontarlier que j'ai eu vu hospitalisé et après j'ai su par ses parents que tous les ans, il donnait des cadeaux à Noël pour le service de pédiatrie", affirme le Père Noël étonné.

J'ai pris un bail à perpétuité

Avec ses 50 ans d'expérience, Hubert a bien compris qu'il ne fallait pas qu'il prenne sa mission à la légère, qu'il juge indispensable. "Je leur apporte peut être 30 secondes à deux minutes de bonheur. Du bonheur et de l'espoir aussi aux parents qui sont là parce que pour eux, c'est important", explique le retraité de 70 ans.

Et si Hubert est à la retraite depuis 10 ans, pas question pour lui de ranger sa hotte au grenier pour autant. L'année prochaine, le père Noël de l'hôpital de Pontarlier reviendra à coup sûr, avec sa hotte encore pleine de beaux cadeaux. "J'ai pris un bail à perpétuité", conclut-il dans un éclat de rire.