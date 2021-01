Depuis ce jeudi soir, le barrage de Tignes en Savoie est illuminé pendant deux heures

Ce jeudi 14 janvier, entre 18 heures et 20 heures, les Savoyards du coin ont eu une belle apparition. Leur immense barrage qui retient 235 millions de mètres cubes d’eau a pris des reflets bleutés, puis rosés... Une pure poésie signée EDF qui veut rendre hommage à ce patrimoine et prouver "son soutien aux stations de ski" ainsi que le mentionne son communiqué. "Cette illumination témoigne du soutien apporté par le Groupe au territoire en cette période de crise sanitaire." Cette mise en lumière est visible depuis la route départementale 902 menant en Haute-Tarentaise.

Une étoile dans la nuit - EDF

Mise en lumière par une entreprise de Chambéry

La mise en lumière se compose de quatre tableaux illustrant les 24 heures de la vie d’un barrage, à savoir comment celui-ci stocke de l’eau et produit de l’hydroélectricité en étant intégré dans son environnement. EDF illumine le barrage "en symbole de son soutien à l’économie locale. Ainsi, le prestataire de cette mise en lumière est une entreprise savoyarde basée à Chambéry."

Un grand Waouh ! - EDF

La magie va durer jusqu'au 6 mars. En revanche, pour les horaires, EDF a prévu de les adapter au couvre-feu. A partir de ce samedi, 18 h, la Savoie sera sommée de ne plus sortir et donc on peut penser que l'illumination commencera plus tôt.

Sécurité

Les automobilistes sont invités à ne pas stationner au bord de la route et à ne pas se déplacer en dehors des cheminements piétons. La station des Brévières offre une belle vue sur le barrage du Chevril avec la possibilité de stationner.

Environnement

EDF anticipe les critiques des défenseurs de la nature. Elle précise : "L’édifice est éclairé uniquement l’hiver afin de laisser les nuits printanières aux hirondelles et aux chauves-souris. L’éclairage est réglé pour illuminer uniquement l’édifice. Les projecteurs sont insérés de manière harmonieuse sur le site. Les mouvements de lumière sont étudiés pour être les plus doux possibles."