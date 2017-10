Depuis l'âge de 19 ans ce nordiste fabrique tout seul ses guitares

Germain est un étudiant nordiste qui a de l'or dans les doigts. À l'âge de 19 ans, grâce à des vidéos sur internet, cet habitant de Douvrin près de Lille a entièrement fabriqué sa guitare.

C'est la belle histoire du jour de France Bleu Nord et elle risque de vous épater. Germain Lewandowski est en master éducation musicale à Lille et il a entièrement fabriqué les deux guitares avec lesquelles il donne des cours particuliers.

" Tout en cachette sur ma terrasse"

Germain est un nordiste déterminé. Cet habitant de Douvrin est allé au bout de son rêve. Apres l'obtention de son baccalauréat il tente d'intégrer l'école de lutherie du Mans, unique en son genre. Germain ne parvient à trouver un luthier pour réaliser son alternance " ce sont des gens solitaires, aucun n'a accepté de me prendre".

Germain se lance alors dans des études de musicologie pour devenir professeur mais reste passionné par la fabrication des instruments " j'ai regardé des vidéos sur des sites américains et j'ai décidé de me lancer". L'étudiant commande alors le matériel sur internet et se lance dans la réalisation de sa première guitare.

J'ai tout fait en cachette, sur ma terrasse quand il faisait beau - Germain Lewandowski

Un an plus tard, en 2014, Germain a réussi à fabriquer sa première guitare " c'est une guitare de blues, une copie de Gibson" précise l'étudiant. L'année suivante le nordiste fabrique sa deuxième guitare, cette fois-ci " une Gretsch, une guitare plutôt folk" raconte le passionné.

Une des guitares de Germain Lewandowski - Germain Lewandowski

Germain raconte qu'il a réalisé son projet malgré les réticences de ses proches " je me suis débrouillé, j'ai tout fait en cachette, j'avais des économies pour acheter le matériel, je n'avais pas d'atelier donc je faisais tout sur ma terrasse quand il faisait beau".

Une des guitares de Germain Lewandowski © Radio France - Germain Lewandowski

Des interviews, une expo et une conférence

Germain a montré sa deuxième guitare au luthier lillois Cosmik Guitare " il m'a dit pour une deuxième c'est vraiment pas mal" le spécialiste semble bluffé "il m'a dit de venir lui montrer la prochaine".

Depuis le 25 septembre et jusqu'au 7 octobre les deux guitares de Germain Lewandowski sont exposées à la médiathèque de Bruay-La-Buissière et le week-end dernier l'étudiant a tenu une conférence pour expliquer au public son travail. En plus d'être un bon musicien, Germain est un très bon chanteur.

Le brillant étudiant se lance désormais dans la restauration d'une voiture Coccinelle, un vrai couteau suisse ce nordiste !

►► Site internet de Germain Lewandowski