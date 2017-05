Depuis l'espace, Thomas Pesquet n'a pas oublié la Vendée !

Après avoir déjà publié sur sa page Facebook plusieurs photos de Nantes, l'astronaute Thomas Pesquet en poste une superbe de l'île d'Yeu en Vendée.

Depuis l'espace et la station spaciale internationale, l'astronaute français Thomas Pesquet n'a pas oublié la Vendée ! Après avoir déjà plublié plusieurs photos de Nantes, la nuit et la tête à l'envers, sur sa page Facebook et une photo de Noirmoutier il y a quelques mois, il poste cette fois une superbe photo de l'île d'Yeu en Vendée.

L'île d'Yeu, mon petit coin de paradis

Et comme à chaque fois, les commentaires sont enthousiastes, comme celui de Marie : "la pointe du but, la pointe des corbeaux, la plage de Ker Châlons, ker doucet, le grand phare, le vieux ch'teau, la pierre tremblante, l'anse des sous, la pointe du chatelet, le moulin, l'anse des vieilles, le port de la meule, sa chapelle, l'ancre devant l'église de St Sauveur.... Thomas !!!!!! Tu l'as fait !!!! Merci pour cette super photo de l'île d'yeu, mon petit coin de paradis".

Nos premières vacances, avec mon chéri

Pour Nanou, ce sont des souvenirs qui reviennent : "L'île D'Yeu... Deux souvenirs : mon père, instructeur vol à moteur et vol à voile entre 1950 et 1985, a effectué ses derniers vols entre Les Sables-d'Olonne et Yeu. Il en faisait une destination pour les baptêmes de l'air. C'était aussi nos premières vacances avec mon chéri, nous aimions découvrir les criques de l'ouest tout comme les plages de l'est, le port de la Meule.... Merci pour cette superbe photo qui va peut-être bien finir en poster !"

Le retour sur terre de Thomas Pesquet est prévu le 2 juin.