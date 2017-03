Depuis Le Mans, l'illustratrice Chez Gertrud travaille pour les grands journaux français

Ce n'était pas censé être son métier, mais Mélanie Deyme travaille pour de grands journaux et maisons d'édition. L'illustratrice de 38 ans s'est installé au Mans avec son compagnon, dessinateur de bande dessinée. Elle a également participé aux 24 Heures du Mans s'affichent avant la course de 2016.

Mélanie Deyme alias Chez Gertrud habite dans une mancelle, tout au bout d'un de ses long jardins caractéristiques des habitations de la ville. Les loyers raisonnables et la qualité de la vie en Sarthe l'ont convaincu de venir s'installer au Mans avec son conjoint. Dans leur bureau-salon, ils travaillent, lui à ses bande-dessinées, elle aux illustrations que les journaux français lui commandent. Portrait.

Affichiste de vocation

Elle voulait faire des affiches, "comme Toulouse Lautrec" raconte Mélanie Deyme. "Quand j'étais au lycée, on m'avait dirigé vers un directeur d'agence de pub qui m'avait dit que je pouvais faire de la cuisine si je voulais faire de la création". Qu'à cela ne tienne, elle fera une fac de langues, et continuera de faire du théâtre. C'est elle qui fait les affiches de sa troupe. Des amis lui commandent une exposition, elle réalise des affiches de... propagande pour le ketchup ! "C'est vieux ça" balaie-t-elle d'un geste. Peu à peu, l'évidence s'impose. Elle propose son travail à la revue XXI. Banco.

Trois couleurs, une idée, des sujets difficiles à illustrer

Son style se reconnaît en un coup d'oeil : des aplats de couleurs, "souvent du noir, du blanc et une couleur complémentaire". Quand un journal lui passe commande, elle a parfois l'article en entier, parfois le thème et quelques lignes arrachées au journaliste en train d'écrire son papier. Elle illustre souvent des articles à propos d'économie, des thèmes qui ne peuvent être illustrés par de la photo : "il n'y a rien de concret pour illustrer, ou alors c'est un sujet qui est lourd et on veut alléger en mettant autre chose que de la photo" explique-t-elle. Au Mans, la librairie Bulle lui a demandé de représenter la cathédrale :

La boutique spécialisée en bande-dessinée Bulle a demandé à Chez Gertrud de dessiner la cathédrale du Mans - Chez Gertrud - https://www.chezgertrud.com/cath%C3%A9drale/

Les 24 Heures du Mans s'affichent

"Je n'aime pas les voitures ! " rigole la jeune femme qui a participé aux 24 Heures du Mans s'affichent. 24 dessinateurs se sont emparés de la célèbre course, des affiches présentées dans la ville avant la 84e édition des 24 Heures. "A la base, les voitures ne m'intéressent pas. Je ne voulais pas dessiner de voitures" mais Chez Gertrud garde le plaisir de voir en ville "ces belles affiches sur les colonnes Maurice et les abribus". Partagée entre de nombreux projets, Mélanie Deyme se lance aussi aux Etats-Unis, avec une création pour un aéroport.