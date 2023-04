Depuis plus de 20 ans ce restaurateur propose un poulet-frites à 6,86 €

Un bistrot typiquement Parisien !

Ouvert dès 6h30 du lundi au samedi, lorsque nous entrons au Bar Fleuri vers 7h30 quelques habitués sont déjà là, au bord du comptoir en zinc, certains feuillettent le journal l'Equipe pendant que d'autres trempent leur croissant dans leur café. De l'autre côté du comptoir c'est Martial Moro qui nous accueille dans une ambiance 50's de la musique diffusée à la déco et aux nappes au carreaux sur les tables déjà dressées pour le service du midi.

ⓘ Publicité

Martial et son épouse Joëlle Moro servent des dizaines de poulet-frites chaque jour dans ce restaurant bien connu des habitants du quartier © Radio France - France Bleu Paris

Un plat dont le prix n'a pas changé depuis le passage du franc à l'euro !

Avant le passage à l'euro en 2002, Martial et Joëlle Moro proposaient cet incontournable de la cuisine française à 45 francs, soit 6,86 euros. C'est donc tout naturellement qu'en 2002, ils ont conservé ce prix sans jamais y toucher depuis, malgré l'inflation. A la question comment cela est-il rendu possible, Martial nous répond : "On a un bon fournisseur, qui nous soutient".

Quel goût a ce plat à moins de 7 euros ? Quelle est son histoire ? (Ré)écoutez la rencontre de Robin Bernaud avec Martial Moro ci-dessous !

loading

Le Bar Fleuri

Du lundi au samedi de 6h30 à 21h, service dès midi

1 rue du Plateau, 75019 Paris