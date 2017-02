DERBY - Dix preuves que Saint-Étienne, c’est bien mieux que Lyon (et pas qu’en football)

Ce dimanche 5 février, à 21 heures, c'est derby : Saint-Étienne reçoit Lyon pour la 23e journée de Ligue 1. Les meilleurs ennemis sont à un point d'écart. Saint-Étienne va sûrement gagner (comme la dernière fois) mais quelque que soit le résultat, Saint-Étienne est meilleur. En tout. La preuve.

Entre Saint-Étienne ou Lyon, l'équipe de France BLeu Saint-Étienne Loire a fait son choix depuis longtemps. Quelque soit le résultat du derby de ce dimanche (et encore on serait prêts à lancer les paris), on sait que Saint-Étienne, c'est mieux que Lyon. Et pas uniquement côté football. Si, si. La preuve par dix, en toute subjectivité.

1 - La râpée croustillante ou la quenelle mollassonne ?

2 - "Johnny Rep" de Mickey 3D ou ou l’hymne de l’OL par Benjamin Biolay ?

Et pour vous aider à choisir, essayer d'écouter les deux ici pour Mickey 3D et ici pour Benjamin Biolay.

3 - Le Musée des Verts ou le Musée de… rien ?

Le musée des Verts est tout simplement le seul musée de France dédié au football. Alors, qui c'est les vrais supporters ? "Évidemment c'est les Verts !"

4 - La Cité du Design ou le musée confluence ?

Choisissez, la Cité du Design et son regard vers l’avenir, ou ou le musée confluence à peine visible derrière l’autoroute et la pollution ? Et quand on le voit, on se croit dans Star Wars.

5 - Monsieur Paul ou Monsieur Gagnaire ?

La rognonnade de veau aux cornes d'abondance de Pierre Gagnaire ou la soupe aux truffes noires de Paul Bocuse ?

6 -La manufacture d'armes ou les raffineries de Feyzin ?

Vous préférez les zones industrielle rénovées et transformées en lieu de vie (où se trouvent d'ailleurs vos serviteurs...) ou la raffinerie qui pollue tout le monde ?

7 - Mumu Robin ou Florence « Madame » Foresti ?

8 - La Place Jean Jaurès ensoleillée ou la Place Bellecour pluvieuse ?

9- La Biennale du Design décontractée ou la Fête des Lumières surpeuplée ?

10 - Le Côte du forez traditionnel ou le Beaujolais dont on doit deviner le goût ?