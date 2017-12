Dinard, France

Plusieurs milliers de courageux ont affronté le froid ce dimanche après-midi pour participer au dernier bain de l'année 2017, à Dinard en Ille-et-Vilaine. L'an dernier, celui-ci avait attiré plus de 1 700 personnes. Cette année, le record est battu car plus de 1 900 nageurs ont trempé la tête dans l'eau. Malgré la température, ils ont répondu présent et ont honoré la tradition.

Avant la course à l'eau, il faut une bonne trentaine de minutes d'échauffements. Sur la plage, on croise justement une bande d'amis bien déguisé, en plein exercices justement, avec en tête Sébastien, alias Tom Sawyer : "J'ai la perruque, le chapeau, le petit gilet qui va bien avec et le short, détaille-t-il. Je suis même pieds nus, comme le petit garçon". On a aussi, Harry Potter, un viking et un indien à ses côtés, plus motivé que jamais même sous la pluie. "On s'en moque de la pluie, nous on fait la fête avant tout et on fête la fin de l'année!" crient en cœur les quatre amis.

Les participants sont dans les start-in-block et n'attendent que le top départ pour se jetter à l'eau © Radio France - Alexandre Frémont

Sous un ciel clément, les premiers baigneurs revigorés sortent de l'eau © Radio France - Alexandre Frémont

L'humour est la meilleure défense contre le froid...! © Radio France - Alexandre Frémont

À 15 h, c'est le top départ pour se lancer à l'eau. C'est un vrai troupeau qui s'abat sur les quelques spectateurs qui se sont positionnés sur les côtés de la plage de l'Écluse. En moyenne, les participants restent une quinzaine de minutes dans l'eau, sinon, c'est un risque qu'ils courent. Une fois sortis, Annie, alias Lala des Télétubbies et Anne-Béatrice déguisée en Superman ont un peu froid, mais depuis 4 ans qu'elles se jettent à l'eau, elles commencent à avoir l'habitude. "C'est une tradition et c'est juste extraordinaire, commence Lala. Tout le monde est souriant, que ce soit Monsieur intel ou Monsieur tout le monde, c'est ça qui est bien. C'est vraiment à faire et à tout âge".

Certains brandissent des pancartes en sortant de l'eau : 2018, l'année de l'hypothermie, "oui parce qu'en sortant de là, on va vite attraper froid" sourit Laetitia. On voit aussi : 2018, l'année de la bronchite, sur la pancarte de son copain Adrian, qui vraisemblablement aurait bien besoin d'une serviette au plus vite tellement il claque des dents de froid.

C'est un nouveau succès cette année puisque le record de baigneurs de 2015 a été dépassé, avec on le rappelle plus de 1 900 baigneurs on pris l'eau ce dimanche après midi. "Il faut dire aussi que c'est une institution, commente le maire de Dinard, Jean-Claude Mahé. C'est une belle fête, ça coûte pas cher en plus, les bénévoles ont fait un travail remarquable et ça va permettre aux commerces de Dinard de mieux vivre pendant ce bain".

Une tradition qui perdure depuis 1969 ici à Dinard.