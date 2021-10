"Le Dernier Duel" : une aire de jeu Ridley Scott créée en Dordogne après le tournage

Le château de Fénelon, à Sainte-Mondane en Dordogne a servi de décor au film Le Dernier Duel de Ridley Scott, avec Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck et Jodie Comer dans les rôles principaux. Deux jours de tournage dont bénéficient aujourd'hui encore les jeunes enfants de la commune. La production du film a en effet financé en grande partie la réhabilitation de l'aire de jeux de l'école maternelle.

La production remercie la commune

Le maire de Sainte-Mondane, Gilles Arpaillanges, se rappelle parfaitement quand il a évoqué le sujet avec le producteur du film John Bernard. C'était lors d'un repas, le jour du tournage, repas auquel participait également Jean-Jacques de Peretti le maire de Sarlat. "Ce dernier s'est absenté raconte-t-il, et j'ai discuté de mon projet avec monsieur John. De retour à table, Jean-Jacques De Peretti nous a alors dit, je m'absente et vous parlez d'argent! Alors John lui a dit toi Jean-Jacques tu es une grande rivière, et Gilles c'est un petit ruisseau. Et j'aime bien aider les petits ruisseaux. J'ai eu une petite aide, et cet argent je l'ai mis sur l'aire de jeux de notre école maternelle. Et en conseil municipal, j'ai dit, il faut faire un geste, donc on l'a baptisé aire de jeu Ridley Scott".

La production a adressé à Sainte-Mondane un chèque de 5.000 euros, que la commune a complété avec une aide de 1.500 euros du Conseil départemental pour financer la réhabilitation de l'aire de jeux.