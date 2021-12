Dernier jour pour écrire au Père Noël à Sainte-Marie-de-Ré. L'homme au traîneau passe habituellement dans la nuit du 24 au 25 décembre prochain, rien de nouveau, mais sur l'ile-de-Ré, pour la deuxième année consécutive, la municipalité a installé deux boites aux lettres sur la commune pour permettre aux enfants de poster leur lettre pour le Père Noël.

Des lettres lues et acheminées aux lutins de l'homme en rouge, qui ensuite répondront aux enfants. Près de 90 lettres ont déjà été reçues, la municipalité de Sainte-Marie-de-Ré tient les comptes, et pour aider le Père Noël et ses lutins, deux personnes font office de petites mains. Noëlle Raynaud, un prénom prédestiné, cela ne s'invente pas, et Laurence une conseillère municipale. Les lettres sont lues, une à une comme celle de Justine.

Je m'appelle Justine, j'habite Sainte-Marie-de-Ré. Je suis très sage, et je ne fais pas de caprices. Pour Noël, j'aimerais une poupée, un dressing de Barbie et un ordinateur. Merci à toi, et tes lutins, cher Père Noël.

Réponse du Père Noël à Sainte-Marie-de-Ré © Radio France - Gérald Paris

Des lettres au Père Noël aussi écrites par des chiens !

Des lettres postées, qui chacune auront leur réponse. En grande majorité, ce sont des enfants qui écrivent, mais il y a aussi des surprises. Si la magie de Noël inspire aussi quelques adultes, la municipalité a aussi reçu une lettre ... de chiens ! Des animaux, qui, profitant de l'aubaine, demandent des nounours, des doudous, et des petites friandises.

Et pas d'inquiétudes, même si le père noël ne répond pas à votre lettre, les cadeaux devraient tout de même être au pied du sapin ... enfin, si vous avez été sages.