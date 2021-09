Guirec Soudée a bouclé sa traversée de l'Atlantique à la rame

Après 107 jours à ramer dans l'Atlantique nord, Guirec Soudée a enfin atteint son but. L'aventurier de Plougrescant (Côtes d'Armor) a coupé ce jeudi à 10h49 la ligne d'arrivée de sa transatlantique, au nord de l'île d'Ouessant (Finistère). Il est attendu en héros au port de Brest vendredi vers 14h.

C'est "un extraterrestre" qui s'apprête à retrouver la terre ferme dans quelques heures. Exténué par trois mois d'effort solitaire sur son petit rameur de 8 mètres, Guirec Soudée a franchi jeudi à 10h49 la ligne d'arrivée fictive, à la longitude du phare du Créac'h à Ouessant. Le Breton a réussi son pari d'achever une seconde traversée de l'Atlantique à la rame, cette fois d'ouest en est. Il l'avait déjà accomplie dans l'autre sens en février, en 74 jours.

Guirec Soudée peu après son passage de la ligne d'arrivée jeudi au nord d'Ouessant. - SNSM Molène

Repoussé par les vents d'est

Le trajet retour aura été nettement plus laborieux à cause de conditions météo très défavorables. Parti le 15 juin du Massachussets (Etats-Unis), le marin de 29 ans n'avançait plus depuis plusieurs semaines. "Ça a été très difficile, confirme son routeur Maurice Uguen. Surtout le dernier mois, puisqu'il a été repoussé par les vents d'est. Quand il y a un vent aussi fort, il ne peut pas ramer : il fait du surplace ou pire il recule. Mais c'est un garçon qui m'épate, il fait vraiment partie de la race des gens qui ont de l'eau de mer dans les veines."

Si l'inquiétude a parfois gagné son équipe au cours de cette épopée, Maurice Uguen n'a jamais douté : "je savais que c'était un marin hors de l'ordinaire. Dans les dix ans qui viennent, ça va être un très grand marin."

Un mois de plus que d'Aboville en 1980

A peine parti, le 3 juillet, Guirec Soudée a dû affronter une tempête dantesque qui a fait chavirer son bateau, rationné depuis en énergie et privé de ses principaux moyens de communication.Cette déconnexion est un moindre mal pour Gérard d'Aboville, le premier Français à traverser l'Atlantique à la rame il y a quarante-et-un ans. "Il a pas eu beaucoup de chance avec la météo. Il a eu des problèmes avec ses liaisons mais ça, je dirais que c'est secondaire et à la limite le manque de communication est plutôt un bien, ça permet d'être tout seul avec soi-même. En 1980, il n'y avait pas de moyen de communication, on disait au revoir d'un côté, bonjour de l'autre."

Guirec Soudée aura mis 36 jours de plus que son aîné à rallier Brest, mais l'exploit n'en est pas moins grand. Alors en rade ou à quai, ils seront forcément nombreux vendredi à saluer sa performance.