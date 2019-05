Dernière ligne droite pour l'ex-rugbyman Tony Moggio avant sa traversée du golfe de Saint-Tropez

L'Union, France

Pour la dernière fois avant le jour J dimanche 12 mai, Tony Moggio a réalisé quatre kilomètres à la nage, soit un peu moins de cinq heures sans s'arrêter, 160 longueurs dans la piscine de 25 m de L'Union (Haute-Garonne). Le 14 juin, il traversera à la nage le golfe de Saint-Tropez.

"Je sais qu'il va réussir"

Tony Moggio est devenu tétraplégique après une mêlée en rugby qui a mal tourné. Sa moelle épinière rompue, l'ex-talonneur est paralysé dans tout le corps sauf ses épaules et sa tête.

Mais à la force des épaules, qui lui permettent de bouger les bras même s'il ne les sent plus, il enchaine les longueurs sur son fauteuil flottant, le SOFAO.

Un an d'entrainement plus tard, le sportif et son entourage sont confiants. "Je sais qu'il va réussir, annonce Dominique, sa mère qui coche comptabilise les longueurs de son fils sur un cahier. De toute façon il ne sortira pas de l'eau tant qu'il n'aura pas atteint son but."

Seule inquiétude la météo : "s'il y a trop de vagues, on ne prendra aucun risque, précise sa femme Marie, devenue son auxiliaire de vie depuis l'accident. On n'abandonnera pas, on reportera la traversée."

"En mer c'est tout autre chose"

Tony Moggio n'a pu s'entrainer qu'une seule fois en mer, car les autorisations sont compliquées à avoir. Mais le sportif est bien conseillé. "On m'a beaucoup dit que ce sera même plus simple, puisque le sel porte."

Sur sa combinaison, des dizaines de sponsors. Entre les entrainements, les sollicitations médicales, les médias... l'année a été très chargée depuis que Tony Moggio s'est fixé ce défi. "La médecine, les centres de rééducation se sont intéressés à moi, on a inventé avec une entreprise des palmes spéciales. Cette année est super belle. Elle est passée tellement rapidement qu'aujourd'hui les semaines sont plus lentes. On attend le défi. On va tout donner."

Son objectif : réaliser les 4 km bien sûr. Mais en sportif de haut niveau qu'il est, Tony Moggio tentera de passer sous la barre des 4 h 25, le record qu'il a établi pendant ses entrainements.