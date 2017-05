Dernières photos de Noirmoutier et de l'île d'Yeu vues du ciel

L'astronaute français Thomas Pesquet est sur le point de rentrer sur terre. À quelques jours de son retour sur la terre ferme, il nous envoie encore deux superbes photos des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

L'astronaute français Thomas Pesquet sera de retour sur terre vendredi 2 juin. Plus que quelques jours pour profiter de ses superbes photos vues de l'espace, via sa page Facebook. Ce vendredi, il nous en offre deux de notre région. Deux photos de l'île d'Yeu et de l'île de Noirmoutier.

Thomas Pesquet aime bien la Loire-Atlantique et la Vendée puisque depuis la station spatiale internationale, il a déjà photographié Nantes à plusieurs reprises et les îles d'Yeu et de Noirmoutier.