Derniers tours de calèche à Pau pour Norbert Estèbe, célèbre cocher de la ville

Nobert Estèbe, célèbre cocher, qui sillonne la ville depuis une vingtaine d'années, a décidé de prendre sa retraite. Et tout cas, il va arrêter cette activité urbaine pour se consacrer uniquement à ses chevaux à la campagne à Buziet. Une page se tourne pour lui.

Le père Noël a fait son arrivée à Pau, en calèche, ce weekend place royale pour l'ouverture du village de Noël devant la mairie. Il est arrivé sur la carriole de Nobert Estèbe, qui sillonne la ville depuis une vingtaine d'années. Le cocher, devenu emblématique, a décidé de prendre sa retraite et de se consacrer uniquement à ses chevaux à la campagne à Buziet.

Il faut dire que Norbert Estèbe ne passait pas inaperçu avec ses chevaux dans les rues de Pau. "Ça apporte beaucoup de charme d'amener le cheval en ville, se félicite-t-il. C'était aussi justement pour humaniser la cité et ça a toujours été bien reçu."

Le cheval dans la ville, ça crée une bonne ambiance !

Mais conduire une calèche dans le centre-ville, au milieu des voitures, des coups de klaxons et des piétons, ce n'est pas toujours évident à gérer. "Là, ça ne s'improvise pas, confie le cocher. Il faut des chevaux vraiment éduqués, ça prend beaucoup de temps. C'est un animal puissant mais craintif."

Les années sont passées et Nobert Estèbe considère aujourd'hui qu'il est temps de lever le pied. "J'ai fait beaucoup d'années intensives : l'été, les soirées, les taxis by night et la période de Noël, évidemment". Le père Noël aura eu le privilège cette année encore de monter une dernière fois dans la calèche.