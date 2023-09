Des abris bétonnés de la seconde guerre Mondiale remis à jour à Langrune-sur-Mer

Le service archéologie du Calvados termine ce vendredi des fouilles préventives autour du projet de réaménagement de la place du Six Juin à Langrune-sur-Mer. Les archéologues ont remis à jour trois abris bétonnés utilisés par les Allemands qui défendaient cette partie du mur de l'Atlantique.

"De mémoire de Langrunais, on savait qu'il y avait des casemates sur ce site puisque c'était une place fortifiée allemande, explique le Maire de la commune Jean-Luc Guingouain. "Ce n'est pas une surprise mais à part avoir vu des photos des années cinquante où on voyait peut-être quelques accès, c'est très surprenant de voir trois abris allemands qui sortent de terre."

Contrairement aux autres abris bétonnés qui ont perduré après guerre, les casemates de Langrune-sur-Mer ont rapidement été recouverts après guerre. Cela explique leur bon état de conservation.

"La plupart de ces abris sont restés ouverts pendant de nombreuses années, souligne l'archéologue Jean-Yves Lelièvre en faisant visiter l'un des casemates. Et la cheminée qui se trouve ici en parfait état n'existerait plus. On a ainsi des éléments d'électricité avec des interrupteurs, des parties boisées pour l'encadrement des portes et la trappe de la sortie de secours. Les peintures sont d'origines. Cela nous donne pas mal d'éléments d'interprétations sur la façon dont ils étaient meublés."

Le rapport du diagnostique archéologique sur ces trois abris sera rendu en novembre. Les travaux de la future place vont être corrigés et tenir compte des recommandations sur leur devenir. Une chose est sûre, ils sont difficilement accessibles pour du public et devraient retourner sous terre.

Intérieur d'un des trois abris bétonnés remis à jour à Langrune-sur-Mer, construit par les Allemands lors de la seconde guerre mondiale © Radio France - Olivier Duc

"La décision n'est pas prise, poursuit le Maire de Langrune-sur-Mer. On a acté qu'ils sont présents. On va avoir des discussions avec la D.R.A.C (Direction des affaires régionales culturelles) prochainement. Il semblerait qu'il faille les conserver mais sans qu'ils soient visitables. Ils pourront être intégrés au projet autour de la place mais recouverts. Et les générations futurs, si plus tard si cette place est redéfinie, pourront les redécouvrir à nouveau."

Des relevés numériques ont été effectués et les trois abris seront modélisés en trois D. Cela laisse aussi l'opportunité ultérieurement de permettre leur visite virtuelle.