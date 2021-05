Des affiches de films détournées qui font sourire au centre de vaccination covid de Tarbes

Les cinéphiles inscrits pour se faire vacciner contre le coronavirus au parc des expositions à Tarbes ont sans doute dû se frotter les yeux et y regarder à deux fois en découvrant la dizaine d'affiches de films qui décorent les murs austères du centre de vaccination. Les équipes du Parvis de Tarbes ont imaginé et réalisé des détournements de titres pour les adapter, façon coronavirus et confinement : Pulp Infection, Le Variant Anglais, Vivre ou Rouvrir, Papy fait de la Résilience, L'appli covid sifflera trois fois... Des pastiches très réussis, et qui font sourire en attendant sa dose de vaccin. France Bleu Béarn Bigorre vous propose d'en découvrir un florilège ci-dessous... On en parlera aussi, dans le Si J'Osais, ce jeudi 1er juin à 7h43 sur France Bleu Béarn Bigorre.

Le film original, Le Patient Anglais, a été récompensé de neuf Oscars en 1997. © Radio France - Sophie Peyridieu

Pas sûr que "Tous anti covid" soit arrivé jusqu'au Far West... © Radio France - Marie-Line Napias

Cela rime aussi avec AstraZeneca... © Radio France - Marie-Line Napias

Pour tous les amateurs du cinéma de Tarantino ! © Radio France - Sophie Peyridieu

Impossible de dire s'il y aura une suite... © Radio France - Marie-Line Napias

Une charge tout sauf héroïque... © Radio France - Marie-Line Napias

Pour être sûr, mieux vaut un test PCR qu'un thermomètre... © Radio France - Marie-Line Napias