Des agents de la ville de Château-Gontier sauvent un chiot de 4 mois, épuisé après une très longue fugue

Rocky a donné des sueurs froides à ses propriétaires qui habitent à Saint-Brice, une commune du Pays de Meslay-Grez, limitrophe du département de la Sarthe. C'est la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne qui raconte ce samedi ce qui lui est arrivé. Et ce n'est pas banal pour un chiot âgé de 4 mois.

Rocky s'est donc enfui de sa maison et a parcouru une vingtaine de kilomètres en pleine campagne, comme un grand finalement. Mais la p'tite et jolie bête de poils, perdue, loin de chez elle, épuisée et frigorifiée, a été forcée de mettre un terme à son incroyable fugue à Azé, sur le territoire, inconnue pour elle, de Château-Gontier-sur-Mayenne. Et c'est dans la nuit que des agents municipaux de la ville ont retrouvé dans un fossé Rocky, en vie heureusement.

La suite, c'est évidemment un chiot qui est consolé, cajolé, nourri pendant plusieurs jours, le temps d'alerter sa famille. Des annonces sont publiées sur les réseaux sociaux. Et à Saint-Brice, sa famille, aux aguets, voit l'une d'elles et fait les démarches nécessaires pour le récupérer. C'est le soulagement.