Des agriculteurs landais plantent leurs slips dans la terre

Département Landes, France

Un slip en coton enterré dans un champ! C'est le défi que se sont lancé 20 agriculteurs landais. Objectif : tester la qualité de leurs terres sur lesquelles ils n'utilisent pas de pesticides. Les agriculteurs vont déterrer les slips de leurs champs dans 3 mois et observer dans quel état est le vêtement. Si le slip est totalement rongé et qu'il ne reste plus que l’élastique, cela voudra dire que la terre est riche, pleine de bactéries et d'insectes qui favorisent la qualité de la terre.

Plus le slip en sortira abîmé, plus la terre aura travaillé - Julien Mora, agriculteur à Mugron.

Julien Mora est agriculteur à Mugron. Il fait partie de ces agriculteurs landais qui ont planté un slip : "La vie du sol est la plus importante dans les 20 premiers centimètres. On y enterre le slip pour le déterrer dans trois mois. Plus le slip en sortira abîmé, plus la terre aura travaillé. Cela voudra dire que le sol vit bien et qu'il y a beaucoup d'activités. _Un gramme de terre c'est plusieurs milliers de bactéries_. Plus le slip sera dégradé, mieux ce sera."

Tester la qualité de la terre pour améliorer la qualité des productions

Pour lui, la qualité de la terre est primordiale pour la qualité des produits cultivés : "C'est la matière organique qui guide tout. On peut mettre des cultures sous perfusions, retourner la terre avec des outils, ce n'est pas ça qui va améliorer la qualité de la terre", explique le jeune agriculteur. "On a perdu de vue la matière organique. Pourtant elle est très importante pour la qualité des produits. Plus on aura des taux de matières organiques dans nos sols, et mieux ce sera pour notre avenir." Ce défi loufoque est née au Canada en 2017. Depuis, d'autres agriculteurs se sont lancés ce défi en France, comme dans la Marne et le Béarn.