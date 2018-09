Dijon, France

Ils sont quatre. Quatre cordistes à être descendus en rappel tout au long de la journée ce mardi 18 septembre. Jeremy Sergent, Jeremy Grembo et les frères Glemarec, Florian et Vincent. Vous les avez sûrement aperçu à la gare de Dijon Ville. Pour la troisième année consécutive, la SNCF a réalisé son opération propreté. Le but : que les clients prennent conscience du travail effectué pour entretenir une gare.

Un "spectacle" original

Accroché à leur harnais, ils descendent les façades de la gare de Dijon. Ils sont loin de ressembler à spider-man mais impressionnent les voyageurs. Adeline attend son train en direction de Lyon. Elle est subjuguée par le spectacle. Tout de suite, les premières questions fusent : "Mais comment font-ils ? Ce n'est pas dangereux ? J'espère qu'ils sont bien attachés." Après les petites inquiétudes, place au spectacle. "C'est vrai que c'est une façon originale de laver des vitres, ce sont des alpinistes à la gare" renchérit la Lyonnaise de 42 ans.

Certains clients passent devant la gare mais ne remarquent même pas la structure, l'architecture. Avec cette opération, on peut espérer qu'ils fassent plus attention aux grandes baies vitrées.

Cette opération a un objectif unique. "Certains clients passent devant la gare mais ne remarquent même pas la structure, l'architecture. Avec cette opération, on peut espérer qu'ils fassent plus attention aux grandes baies vitrées qu'on a et qui font notre gare" raconte Christophe Rahon, dirigeant de l'unité gare Bourgogne.

Une méthode plus efficace

Lorsque la SNCF a changé de prestataire, elle a fait appel à l'entreprise Altiscence spécialisée dans les interventions de nettoyage "pour le moins original" selon Gregory Michel, manager de la gare de Dijon Ville. "C'est vrai que cette méthode est beaucoup plus efficace. Avec les cordistes, on évite l'encombrement, les nacelles sur le parvis et le flux n'est ainsi jamais interrompu" continue Gregory Michel. "En plus les cordistes sont beaucoup plus rapides" conclut-t-il.

Cette opération est l'occasion pour la SNCF de réaliser un joli coup de communication sur ses bâtiments. Même si les voyageurs n'y font pas vraiment attention. "C'est vrai qu'en y regardant de plus près, nous avons une belle gare ici à Dijon" s'est exclamée Corinne, une Dijonnaise. "Mais bon, on s'en lasse vite, je le contemple pas tous les jours" conclut-elle en souriant.