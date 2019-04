Des Alsaciens en Floride pour les championnats du monde de cheerleading

Souffelweyersheim, France

Le Géant de Souffelweyersheim, champion de France de cheerleading, représentera notre pays aux Etats-Unis pour les championnats du monde. Ils sont une vingtaine à s'envoler ce mercredi et donneront tout le samedi 27 avril prochain à Orlando en Floride.

"Un championnat hyper prestigieux"

À quelques heures du départ, difficile encore pour l'entraîneur, Anouche Mazet, d'expliquer la consécration que représentent ces championnats du monde pour le club, "il n'y a pas de mots" explique la jeune femme, membre du Géant depuis les tous débuts, il y a dix ans. "On avait toujours ce rêve dans un coin de notre tête, sans ce dire qu'un jour on pourrait vraiment y arriver ! C'est un championnat qui est hyper prestigieux" raconte-t-elle.

Des athlètes de haut niveau

Avec des portés, des filles lancées en l'air, des salto et autres roues, samedi prochain, les 17 membres de l'équipe, âgés de 15 à 45 ans, auront 2 minutes et 30 secondes pour convaincre. N'allez pas leur dire que ce sont des majorettes, les quatre hommes et les treize femmes de l'équipe sont tous des athlètes. Il doivent être capables de rester debout sur les mains de leurs partenaires ou de les soulever, de les faire voltiger, tout en restant synchronisés.

Coraline Schleifer est cheerleader depuis 10 ans, à ce niveau-là, c'est un sport risqué explique-t-elle tout en souriant "j'ai eu de la chance jusqu'ici, je n'ai jamais eu de grosses blessures, mais j'ai souvent des bleus, je me prends des coups etc. ! C'est un sport dangeureux, il faut le dire, il faut faire attention". Le cheerleading est aussi un sport exigent, Coraline Schleifer est infirmière et en plus de son travail, elle s’entraîne plus de 6 heures par semaines, "je fais 9 heures de sport par semaine en tout car en plus de mes entraînements j'essaie d'avoir une certaine condition physique, je vais à la salle de musculation notamment" détaille Coraline, "c'est pas toujours facile, mais on est censé être des sportives de haut niveau et on ne peut pas se permettre de partir aux Etats-Unis sans un minimum de condition physique !".

L'équipe du Géant de Souffelweyersheim reste consciente que son niveau est loin d'être le même que des équipes américaines ou du Nord de l'Europe, mais la France et nos Alsaciens rattrapent leur retard dans la discipline et samedi prochain, c'est sûr, ils n'auront pas à rougir.