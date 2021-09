Des Américains disent leur amour du restaurant La Pataterie et font le buzz

"Nous avons trouvé l'endroit le plus incroyable pour diner, La Pataterie" : c'est ainsi que débute la longue série de tweets d'un Américain, en vacances du côté d'Arles, qui fait le buzz depuis ce mardi sur internet.

Steve Olson relate sur le réseau social sa découverte de la chaine de restaurants, spécialisée dans la pomme de terre, en enchainant les superlatifs. _"_J'ai pris une pomme au four savoyarde, un chœur d'anges est descendu (...) Ils chantaient Bonnie and Clyde de Gainsbourg et Bardot", écrit-il. "Melissa a commandé un Bowl Amandine avec du chèvre, du miel et une gaufre de pommes de terre", ajoute-t-il, en lettres capitales. Dans une série de huit tweets, l'enthousiasme de ce vacancier est plus que palpable : "on démarre la nouvelle année (juive) de façon heureuse et douce", conclut-il.

Buzz sur Twitter

Relayés près de 3.000 fois, avec plus de 19.000 "j'aime", ces tweets se sont hissés parmi les sujets les plus discutés sur Twitter ce mardi. De nombreux utilisateurs français se sont amusés avec bienveillance de cet enthousiasme.

Certains, un peu plus moqueurs, se sont étonnés de l'engouement pour la chaine de restauration : des réactions taclées par d'autres utilisateurs de Twitter qui déplorent "un côté aigri", alors même qu'une partie des français s'était largement enthousiasmé de l'arrivée des fast-food américains dans le pays.

Le patron de La Pataterie réagit

Le buzz a de quoi réjouir La Pataterie. "C'est une super nouvelle, ça nous fait du bien, explique le patron, Sébastien de Laporte, à nos confrères de BFM Business. Le moindre avis négatif nous affecte alors quand un buzz positif prend de l'ampleur, c'est bon pour le moral de nos 800 collaborateurs !"

La concurrence a elle aussi réagi, Buffalo Grill se fendant d'un tweet en anglais dans le texte : "Ok, La Pataterie, c'est bon, mais avez-vous déjà essayé Buffalo Grill ?"