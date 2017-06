Des anciens réfugiés Vietnamiens exilés aux Etats Unis viennent dans le Nord remercier leur "protecteur"

Dans les années 80 Gilbert Lompret parrainait des gamins aux 4 coins du monde, l'une des familles aidée a retrouvé le retraité après 10 ans de recherche, les Nguyen anciens réfugiés vietnamiens exilés aux Etats-Unis débarquent à 18 en août.

18 Vietnamiens qui vivent aujourd'hui au Texas à plus de 8000km de chez nous vont venir rencontrer Gilbert Lompret à Escaudain dans le Valenciennois, ils ne l'ont jamais vu mais pourtant ils l'ont connu quand ils étaient encore dans un camp de réfugiés après la guerre du Vietnam, car l'ancien d'Usinor malgré son petit salaire avait l'habitude à l'époque de parrainer des gamins au 4 coins du monde avec plusieurs associations, et parmi eux il y avait Tho Nguyen, une petite fille avec qui il correspondait, et dans les enveloppes en plus de la cotisation mensuelle aux associations il glissait des billets pour que la famille de 10 personnes puisse vivre dignement dans ce camp.

Gilbert retrouvé par la famille après 10 ans de recherche

Et en 2015, après 10 ans de recherche un des fils N Guyen a retrouvé la trace de Gilbert, grâce à un article sur lui dans la Voix du Nord, car Gilbert est reconnu pour ses concours de poésie, ses cours de soutien scolaire aux enfants en difficulté et de français. Le fils Nguyen a donc contacté par mail le journaliste , et depuis 2 ans, ils sont donc de nouveau en contact, et la famille a carrément décidé de venir sur place remercier celui qu'ils appellent leur protecteur, le retraité de 74 ans est très ému

" c'est incroyable, parce que pour moi c'était pas terrible ce que j'ai fais, c'est donc formidable la récompense que j'ai là"

Gilbert qui est aussi très ému en regardant les photos de la famille démunie avant dans le camp de réfugiés, et celles d'aujourd'hui aux Etats Unis où ils posent dans une belle maison avec des tenues de soirée, car tous les enfants ont fait de belles études ils sont devenus médecin, dentiste, physicien.

La belle histoire du jour Copier

Gilbert et sa femme Christiane préparent déjà ces retrouvailles

Le 1 aout ils vont donc débarquer à 18 dans un minibus dans la cité minière avec leur interprète, juste avant le couple Lompret aura accueilli en vacances 2 gamins du secours populaire, et la vieille ils auront récupéré une petite fille de Tchnernobyl qui elle aussi vient passer des vacances, alors il faut anticiper un peu.

Christiane a déjà demandé aux voisins des chaises et des tables pour accueillir tout le monde dans le jardin, des voisins qui devraient aussi lui donner un coup de main pour préparer le repas, et la retraitée a aussi préparé des surprises.

Une belle surprise, un grand drapeau américain, des pétards, on va bien les recevoir

La journée s'annonce donc mémorable entre les anciens réfugiés et leur protecteur. Une d'autant plus belle journée qu'ils vont aussi fêter les 50 ans de mariage des parents Nguyen. Une famille qui va ensuite partir pour Paris notamment voir le Moulin Rouge.