Des ateliers à la ferme pour fabriquer soi-même le fromage Saint-Nectaire

Si les vacanciers de passage en Auvergne ne manquent pas de déguster et de ramener chez eux l'un des fromages emblématiques, le Saint-Nectaire, certains vont plus loin en tentant de le fabriquer. Au Gaec des Thrones à Saint-Diéry, dans le Puy-de-Dôme, Floriane Roux-Teixeira accueillait déjà des scolaires dans l'année, elle a, cet été, ouvert ses ateliers aux familles.

Ce jour là les vacanciers viennent de Dunkerque, de Vendée, mais aussi en voisin de Saint-Diéry comme Didier. "J'en ai fait quand j'étais jeune, mes grands-parents étaient à Picherande et on fabriquait le Saint-Nectaire, à la main." Cet atelier, c'est donc l'occasion de transmettre cela à sa petite-fille, Juliette, ravie.

Le plaisir de faire

Clémence est venue sur recommandation d'amis du Nord, eux aussi en vacances en Auvergne. Elle avait déjà visité une ferme productrice de fromage, mais là "c'est très interactif pour les enfants." Chacun s'en donne à cœur joie quand il faut découper le caillé, séparer la tome du lactosérum, la presser et si le Saint-Nectaire se fabrique aujourd'hui dans un laboratoire aux conditions sanitaires strictes, cet atelier "traditionnel" permet de comprendre le processus.

Apprendre à séparer le caillé du lactosérum : l'une des étapes de la fabrication du Saint-Nectaire. © Radio France - Juliette Micheneau

Floriane, la productrice, explique tout, des origines du fromage à la présure, ces enzymes extraits de l'estomac du veau qui vont faire cailler le lait. L'idée c'est d'être transparent et pédagogique pour comprendre et apprécier le travail des éleveurs. "C'est pour initier le public parce que trop souvent on a une mauvaise image des agriculteurs. Ouvrir nos portes, montrer comment on travaille, ça donne une bonne image." Les participants de l'atelier passeront d'ailleurs une petite-demi heure côté étable pour comprendre le fonctionnement de la ferme et voir les conditions de vie du troupeau.

L'atelier fabrication de Saint-Nectaire comprend aussi la visite de la ferme. © Radio France - Juliette Micheneau

Evidemment on en reste au stade de la tome fraîche : deux heures d'atelier, c'est un peu juste pour l'affinage, mais la matinée se termine évidemment par une dégustation du Saint-Nectaire produit sur place.

Gaec of Thrones, Saint-Diéry. Un atelier par semaine. 5 euros par personne.