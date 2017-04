Des ateliers de réparation pour vos vélos

Le Do It Yourself (DIY) s'invite partout, y compris dans votre garage et sur vos pédaliers et guidons de vélos. L'association La Rustine propose des ateliers pour apprendre à réparer votre vélo.

Bricoleur dans l'âme, vous l'êtes peut-être, mais savez-vous vraiment avec quels outils et comment réparer votre vélo ? C'est ce que propose de vous montrer l'association La Rustine, spécialisée dans la réparation et le contrôle de vos bicyclettes.

Atelier "Fabrication d'une remorque à vélo" ce samedi après-midi

Dans les ateliers éphémères dans l'agglo, une fois par mois, ou simplement à l'atelier de Fontaine-les-Dijon, comme ce samedi après-midi, tout le monde peut venir avec son deux-roues pour glaner de précieux conseils sur la réparation de son vélo.

Et il n'y a pas que les passionnés qui viennent à ce genre d'atelier, comme l'explique Stéphane Gimnez, salarié à la Rustine.

Stéphane Gimnez : "Ce sont des parents, des enfants, des gens qui ont pas forcément la passion avant d'arriver et qui l'ont après" Partager le son sur : Copier

J'ai découvert des outils que je ne connaissais pas

Lucien est venu pour réparer son vélo "vandalisé à Dijon", raconte-t-il. Le quinquagénaire est venu apprendre :"Je ne sais pas qu'il y avait des gaines thermorétractables", ajoute-t-il. "Maintenant, je vais pouvoir réparer ça tout seul", se félicite-t-il.