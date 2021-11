Des ballons en peau de poissons ! Gros succès pour cette entreprise des Pyrénées-Orientales

L'entreprise All Sport Vintage lance des ballons tout en peaux de saumon, truite ou thon. Le patron s'est lancé seul en 2015. Il emploie désormais quatorze salariés et vise le marché européen et nord-américain !

L'idée est tout simple : récupérer toutes les peaux de poissons des usines Labeyrie à Arcachon pour en faire des ballons de foot ou de rugby ! "Le covid nous a fait réfléchir. On s'est demandé comment réduire notre empreinte carbone et on a choisi de travailler sur le cuir des poissons," explique Didier Cazeilles, le fondateur de All Sport Vintage.

"Le cuir est récupéré et tanné en Gironde avant d'être travaillé dans les Pyrénées-Orientales." Le cuir est alors cousu selon des techniques venues de Laponie ! Les ballons sont marron et au toucher, "on dirait de la peau de serpent".

Ces ballons sont surtout conçus pour décorer mais on peut cependant jouer avec ! " C'est un peu dommage de s'en servir comme d'un ballon classique mais oui il est résistant", assure Didier Cazeilles. Vu le prix (plus de 300 euros), mieux vaut effectivement le laisser trôner sur la cheminée...

Projets à l'international

All Sport Vintage existe depuis 2015. Didier Cazeilles était alors seul. "Aujourd'hui nous comptons quatorze salariés. Bientôt quinze d'ailleurs car nous allons déménager l'an prochain de Villemolaque vers Toulouges. Notre atelier sera plus grand, nous disposerons aussi d'un showroom."

L'entreprise catalane travaille aussi sur des projets en Espagne, en Italie et même aux Etats-Unis. All Sport Vintage conçoit notamment des gants et des balles vintage de baseball...