Des bancs pour recharger son téléphone installés devant l'Arena de Reims

Quatre bancs équipés de panneaux solaires permettent aux passants de recharger leurs téléphones devant la nouvelle Arena de Reims. Une nouvelle gamme de mobilier « connecté » qui pourrait être installée ailleurs dans la ville si les retours des usagers sont positifs.

Les téléphones équipés de la technologie sans fil "Qi" peuvent être posés directement sur le banc pour se charger. © Radio France - Natacha Kadur

Alors que l'usage du smartphone est de plus en plus répandu et s'intensifie dans la population, l'agglomération a voulu répondre à de nouveaux besoins, en offrant une possibilité de recharger son appareil gratuitement sur un nouveau type de banc « connecté. »

« Des panneaux solaires sont intégrés dans l'assise et le taux de charge s'affiche sur le côté avec des LED » indique Antoine Rousselin , technicien de voirie pour le Grand Reims. Il faut compter trois à quatre heures d'ensoleillement pour que la charge du banc soit complète.

Le Grand Reims a installé quatre exemplaires de ces bancs connectés devant l'Arena et la piscine de l'UCPA. © Radio France - Natacha Kadur

Pour les téléphones équipés de la technologie sans fil "Qi", il suffit de poser l'appareil sur le logo imprimé sur le banc pour qu'il se mette en charge. Sinon, un port USB permet de brancher son téléphone avec le câble adéquat.

La ville a installé quatre exemplaires de ce mobilier innovant, et pourrait en installer d'autres à l'avenir si les retours des usagers sont positifs.