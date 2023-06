Des bébés gazelles sauvés après avoir été nourris au biberon pendant 11 semaines au Bioparc de Doué

Pendant 11 semaines, 11 semaines, plus de deux mois, les soigneurs ont nourri les bébés gazelles au biberon. Plusieurs tétées chaque jour, du matin au soir.

"Des nounous dévouées qui ont parfaitement rempli ce rôle"

Il n'y avait pas d'autre solution pour les sauver. Rudy Wedlarski est le vétérinaire du Bioparc de Doué-la-Fontaine, et il a piloté cette opération de sauvetage parfois compliquée, un bébé gazelle, ça court, ça sautille, on n'est pas dans une crèche : "ce n'est pas facile de leur donner le biberon car les animaux ne viennent pas spontanément nous voir. On ne les a pas biberonnés dans notre salon!".

Tout s'est finalement bien passé, malgré cette présence humaine quotidienne, les autres gazelles ont accepté que les bébés restent avec l'ensemble du troupeau, un soulagement : "on les a laissés dans le groupe et le groupe les a acceptés. Il n'y a pas eu de rejet".

Un soulagement aussi d'avoir pu sauver ces deux animaux qui appartiennent à une espèce menacée d'extinction à l'état sauvage en Afrique, il reste moins de 200 spécimens répartis sur plusieurs pays du Sahel. Les bébés gazelles ont bien grandi et sont aujourd'hui en bonne santé, et vivent heureux dans la vallée des rhinocéros du Bioparc.