Des biathlètes parrainent une cagnotte pour soutenir la lutte contre le coronavirus

Julia Simon, Justine Braisaz et Marie Dorin-Habert font partie des biathlètes qui ont accepté de soutenir cette cagnotte "La famille du biathlon face au Covid-19", et donné certaines de leurs affaires comme lots pour les participants.

Les biathlètes Julia Simon et Justine Braisaz des Saisies, Marie Dorin-Habert des Sept-Laux, la Jurassienne Caroline Colombo ainsi que les Norvégiens Tiril Eckhoff et Vetle Sjåstad Christiansen ont tous accepté de parrainer une cagnotte lancée sur internet pour récolter de l'argent pour l'AP-HP Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Le texte de présentation indique que la somme servira à améliorer les conditions de travail des soignants, l'organisation des soins et à la recherche sur les traitements contre le Covid-19. Pour participer à cette cagnotte, voici le lien.

Pour rendre la cagnotte plus attractive, un don minimum de 5 euros permettra de participer à un tirage au sort et de se voir offrir des lots, fournis par les biathlètes eux-mêmes : dossards dédicacés, bonnets... ou encore, plus inattendu, un Martin Fourcade en Playmobil !

Pour nous c'est facile, ça ne nous coûte pas grand chose - Julia Simon

"C'est une initiative de fans de biathlon présents sur les réseaux sociaux" explique Julia Simon. La biathlète des Saisies a donné des dossards et des cartes dédicacées, "des choses assez simples, mais qui permettent de motiver les dons".