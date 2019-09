Des bombes datant de la Seconde Guerre Mondiale retrouvées sur une commune du Jura

Champdivers, France

Des bombes larguées par les Américains entre fin 1943 et 1945 retrouvées, plus de 70 ans plus tard, dans le Jura. Ça se passe à quelques kilomètres de Dole, sur la commune de Champdivers, le long du Doubs.

Une centaine d'engins métalliques détectées

Il y a quelques semaines, la commune décide d'entamer des travaux pour consolider la digue. Les ouvriers déboisent la zone, puis le maire, Olivier Meugin, fait appel à une société spécialisée dans la détection d'engins explosifs.

La digue où se concentrent les travaux © Radio France - Marianne Naquet

"Tous les étés presque, quand le Doubs est bas, on en retrouve"

Résultat : une centaine d'engins métalliques sont détectés par les machines, obligeant le maire, Olivier Meugin, à avoir recourir aux démineurs de Colmar. "Je ne suis pas surpris, ce n'est pas la première fois que ça arrive, tous les étés presque, quand le Doubs est bas, on en retrouve."

L'explication est simple : c'est ici que les avions américains lâchaient leurs bombes pour alléger leurs appareils et pour atterrir sans encombre à Tavaux, l'aéroport de Dole. Louis, 89 ans aujourd'hui mais 14 ans à l'époque se souvient bien. "Ils volaient pas très haut, du coup, on se méfiait parce qu'ils essayaient de viser le Doubs, mais parfois, ça tombait à côté."

Un périmètre de sécurité et des routes coupées

Pendant une semaine, les démineurs vont procéder au désamorçage des engins. Le préfet a décidé de prendre un arrêté : la circulation est interdite à partir de ce lundi midi, jusqu'à vendredi 16h, dans un rayon d'un kilomètre.

La route entre Molay et Champdivers, entre Champdivers et Tavaux, et une partie de la route entre Rahon et Molay sera coupée, le temps des travaux. Il faut s'attendre aussi à du retard pour les bus scolaires, de 10 à 15 min.