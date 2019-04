Des bonbons aux couleurs du Stade rennais

Rennes, France

Le Rennais Maxime Taite, d'origine britanique, a conçu ce petit bonbon rond bicolore ! C'est un petit bonbon rouge et noir, parfumé naturellement au cassis, et emballé aux couleurs du Stade rennais ! Maxime Taite, lui-même supporter du Stade rennais a proposé sa recette au club breton "le club a aimé l'idée et m'a passé une commande de 50 kilos de bonbons." Le jeune Rennais les vend entre 16 et 18 euros le kilos. Le club breton distribue cette petite friandise aux jeunes supporters lors de ces matchs.

Le bonbon aux couleurs du Stade rennais - Maxime Tait

A l'intérieur du bonbon au cassis, il y a de la poudre qui pique !

"Le bonbon a un arôme de cassis naturel, comme on en fait en Angleterre" précise le jeune Rennais. Ses bonbons sont fabriqués en France, dans l'Est "j'assure le suivi de la fabrication , le bonbon est fait main". Quand on le croque, "à l'intérieur, il y a une poudre acidulée qui pique un peu, c'est extra !" Les enfants s'en souviendront. Et les adultes, ils n'ont pas droit à leurs sucreries ? "Si bien sûr, il faut faire confiance à vos enfants qui prendront toujours trois ou quatre bonbons à la fois et pourront vous en fournir" assure le créateur de bonbons qui tient une boutique spécialisée dans le centre historique de Rennes.

On déguste le bonbon avec son créateur !

Si le Stade rennais l'emporte samedi, il commandera sans doute encore plus de bonbons !

Le club breton a commandé 11.000 petits bonbons, il distribue cette petite friandise aux jeunes supporters lors de ces matchs. Maxime Taite a prévu de nouvelles commandes en cas de victoire samedi face au PSG. On espère, comme lui, qu'on va pouvoir en manger des kilos !