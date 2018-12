Des bouchers d'Hagetmau se mettent en scène pour faire la promotion de leur nouvelle boutique

Hagetmau, France

Les trois jeunes garçons bouchers de la maison Labarthe n'en sont pas à leur coup d'essai : ils publient régulièrement, sur la page Facebook de la boucherie, des petites vidéos humoristiques, à diverses occasion (fêtes d'Hagetmau, Jeux Olympiques...) ou pour vanter leurs produits (pour Pâques, pour Noël...). Alors, quand début décembre, la nouvelle boutique, à Amou, a ouvert ses portes, c'est tout naturellement qu'ils ont décidé de repasser devant la caméra ! Et de tester leurs talents de chanteurs...

"On s'est dit : il faut parler du nouveau magasin, mais comment ?" raconte Mathieu Labarthe, le petit-fils du fondateur de la boucherie, et également l'un des trois protagonistes du clip en question. "Il y a les méthodes classiques, avec les affiches, les flyers, mais nous, nous sommes une équipe de jeunes, on fonctionne avec les réseaux sociaux, on est né avec. Et vu qu'on aime bien rigoler, on s'est dit :pourquoi pas faire une vidéo ? Et il y avait cette chanson des "Trois Cafés Gourmands" dont l'air est super entraînant... Alors on a décidé de faire une chanson dessus, et un petit clip à notre façon, sans se prendre au sérieux." Une reprise intitulée "Trois bouchers gourmets".

Un joli coup de pub

Une façon aussi de dépoussiérer l'image du boucher, de transmettre leur passion pour leur métier, avec une bonne humeur communicative. Alors c'est vrai, côté justesse du chant, il y a encore des progrès à faire ! Mais peu importe... "De toutes façons, on a une devise : le ridicule ne tue pas, et heureusement !" plaisante Mathieu Labarthe. Et ça marche. "Tout repose sur le bouche à oreille. Les gens disent "ah tiens, tu as vu la dernière vidéo des Labarthe, elle est drôle". Ensuite ils viennent au magasin pour nous chambrer gentiment, pour rigoler avec nous, et en même temps ils découvrent la boutique. C'est ça le but : les faire venir jusqu'au magasin pour qu' ils goûtent nos produits...et qu'ensuite ils reviennent ! Ils apprécient, parce qu'on a toujours le sourire, un petit mot pour rigoler, on est de bonne humeur, c'est important."

Et le coup de pub fonctionne : mise en ligne sur la page Facebook de la Boucherie Labarthe il y a à peine quelques jours (mercredi dernier), la vidéo avait déjà cumulé plus de 22 600 "vues" ce dimanche matin ! Jusque là, leur vidéo la plus regardée n'en avait fait "que" 18 000...