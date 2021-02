Des boulangers mayennais livrent aux amoureux les croissants et un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin

A La Baconnière, près d'Ernée, les boulangers livrent aux amoureux les croissants et un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin.

Ils vont préparer plusieurs dizaines de paniers pour demain matin, prendront la voiture pour les apporter à domicile, dès 7h. Pour bien commencer la journée avec des viennoiseries et de magnifiques fleurs commenteArnaud Jousselin, le propriétaire de la boulangerie du village : "on ne s'attendait pas à un tel succès d'autant qu'on a reçu des demandes de la part d'habitants qui ne sont pas du coin. Le but c'est de proposer un service pour éviter aux gens de se déplacer et de faire plaisir surtout en cette période compliquée, voir des gens heureux".

Aurélie et Arnaud Jousselin, les propriétaires de la boulangerie du village, se sont associés pour cette belle opération avec Florie Brun, la fleuriste du Bourgneuf-la-Forêt : "oui on a besoin d'amour, on a besoin de se faire du bien. Ce fut une année compliquée mais on sent que ça redémarre un peu. Les gens ont tendance à mettre un peu plus de budget dans les fleurs pour faire plaisir. On sent qu'il y a des amoureux".