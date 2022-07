Des touristes bourguignons amusent la Bretagne avec un courrier au maire de Vannes

Les Bourguignons ont de l'humour, la preuve ! Un couple de touristes, habitants de la Nièvre, ont amusé les internautes bretons et plus particulièrement dans le Morbihan et à Vannes. De retour de vacances en Bretagne, ils ont envoyé une lettre pleine d'humour et de second degré au maire de la commune, David Robo. Une missive que l'édile de Vannes a ensuite publié sur ses réseaux sociaux. "On connaissait le bœuf bourguignon, on connaît maintenant l’humour bourguignon !", s'amuse ainsi un commentaire sur Facebook.

"L'océan monte et descend sans arrêt, c'est un peu pénible. Est-il possible d'arrêter les marées ?"

Ce couple bourguignon raconte son séjour breton ... de manière décalée et parodique. "L'océan monte et descend sans arrêt, c'est un peu pénible. Est-il possible d'arrêter les marées ?". Ces touristes se "plaignent" également du soleil qui "chauffe trop", du vent qui "fait s'envoler les chapeaux", du bruit des vagues, des goélands qui "défèquent sur les voitures", des panneaux écrits en breton, et des touristes trop nombreux. "Il y en a trop, surtout des parisiens". "Tout ceci n'est qu'humour et dérision", précise le couple, "nous venons de passer un magnifique séjour". A tel point qu'ils formulent cette demande à l'édile breton : "Serait-il possible de rapprocher la Bretagne de la Bourgogne car pour se rendre dans votre région, c'est un peu loin et il y a des bouchons?".

"C'est assez rare de recevoir ce type de courrier"

"C'est assez rare de recevoir ce type de courrier, de personnes qui ne demandent rien du tout, qui ne sont pas de la région et qui sont contents et s'amusent de ce qu'ils ont pu voir", reconnait Sylvia Moricet, cheffe de cabinet du maire de Vannes, contactée par France Bleu Bourgogne. "Le maire a trouvé la lettre amusante, bien rédigée et fort sympathique, voilà pourquoi il a choisi de la publier sur ses réseaux sociaux". "Les Vannetais et les Bretons ont été sensibles et ont largement commenté ce post", s'amuse-t-elle face à cette publication partagée plus de 1000 fois en deux jours.

Une bonne publicité (gratuite) pour la ville de Vannes et le Morbihan, est-ce que ça ne vaudrait pas une petite invitation pour des nouvelles vacances l'été prochain ? "Ce n'est pas prévu, ce courrier est assez récent, sourit Sylvia Moricet. On n'a pas de contact direct avec eux. S'ils souhaitent prendre contact avec le cabinet, il n'y a pas de soucis (rires) !". Trugarez, le message est passé.

Découvrez le contenu de la lettre

La lettre reçue par la mairie de Vannes (1/2) - Page Facebook de la mairie de Vannes