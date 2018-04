Bourges, France

Le hérisson est une espèce protégée dont les populations régressent de manière importante et leur capture est donc interdite. Une coutume dans la communauté des gens du voyage mais les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) veillent au grain à Bourges. Ils les avaient dans le collimateur depuis plusieurs jours et ont tout fait pour prendre ces deux hommes en flagrant délit : " Le flagrant délit on peut l'obtenir, soit en les surprenant en pleine traque le soir avec leur chien spécialement formé au repérage de hérisson, soit lorsqu'ils rentrent à leur camp, avec ces hérissons dans leur voiture, explique Gérald Perreau, chef de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, dans le Cher. En l'occurrence, ils en avaient attrapés trois qui allaient finir au barbecue. Ils nous ont expliqué qu'ils les avaient ramassés pour leur éviter d'être écrasés par les voitures ! Ca nous demande un gros travail de surveillance en amont. On les avait bien repérés depuis plusieurs semaines."

"On espère une peine dissuasive en justice" - Gérald Perreau, chef de l'ONCFS dans le Cher

Cette chasse au hérisson est punie jusqu'à deux ans de prison et 150.000 euros d'amende. Les populations de hérisson sont très menacées. La chasse n'est qu'une cause parmi d'autres, de leur disparition. "On espère que la peine qui sera infligée à ces deux hommes sera suffisamment dissuasive." L'année dernière, les agents de l'ONCFS du Cher avaient pris sur le fait des chasseurs à la glu, de chardonnerets, un passereau réputé pour son chant, très prisé des collectionneurs.