Des brosses à cheveux de contrefaçon saisies par les douaniers de Montpellier et Marseille

Les douaniers de Marseille et de Montpellier viennent de mettre à jour un trafic de brosses à cheveux de contrefaçon. Plus de 16.000 brosses ont été saisies et détruites.

Ce sont les douaniers de Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis (Bouches-du-Rhône) qui ont découvert un premier lot de brosses suspectes dans un conteneur contrôlé début mars.

Ces brosses, en provenance de Chine étaient destinées à une entreprise du Gard. Elles copiaient les caractéristiques des brosses fabriquées par l'entreprise Tangle Teezer Limited : même taille, même forme et même alignement des poils caractéristiques du dispositif de coiffage dont cette entreprise a déposé le brevet .

Un deuxième lot de 6.077 brosses contrefaites a été saisi début mai par les douaniers de Montpellier lors du contrôle des locaux de la société importatrice et de ses filiales.

Au total ce sont donc 16.157 brosses qui ont pu être interceptées. Elles ont toutes été détruites. Le préjudice évité pour la marque est estimé à plus de 240.000 euros.

En 2016, les douaniers ont saisi 9,24 millions d'articles de contrefaçon en France. Un record historique.