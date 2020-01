VIDÉO - Distribution de câlins gratuits sur la Comédie à Montpellier pour lutter contre la déprime hivernale

Montpellier, France

Il fait un temps de chien ce mardi 21 janvier sur la Comédie à Montpellier et pourtant une dizaine de courageux sont là, panneaux "câlins gratuits" dans la main... Des membres du groupe Free Hugs ont bravé les éléments pour célébrer cette Journée internationale des câlins, en anglais le "Hug Day".

Entre le Jour de l'An et la Saint-Valentin

"C'est pour mettre un peu de chaleur dans les cœurs en cette période où il ne se passe pas grand chose, entre le Jour de l'An et la Saint-Valentin", explique François Casteras repérable à son tee-shirt blanc floqué d'un gros cœur rouge. "C'est pour montrer qu'il y a autre chose que l'agressivité et le conflit. Semer des pépites de joie et d'amour."

Sécrétion d'ocytocine

L'idée serait née en 1986 dans l'esprit d'un révérend américain, parti du constat que le début d'année est une période propice à la dépression. Il voulait ainsi encourager les personnes d'une même famille ou des amis à se prendre dans les bras quelques secondes, en marque de tendresse.

Cette manifestation d'affection aurait la vertu de favoriser la sécrétion d'ocytocine, l'hormone du bonheur.