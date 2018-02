Descartes, France

Ce sont un peu "les cambrioleurs du dimanche matin", résument les gendarmes de Loches. Ce dimanche donc, entre 2h et 6h, des malfaiteurs s'introduisent au domicile d'un homme d'une soixantaine d'années résidant à Descartes. Ils savent que celui-ci possède des bouteilles de vin prestigieuses, des grands crus pour la plupart. Ils embarquent donc la cargaison dans leur voiture et c'est en sortant du domicile qu'ils se retrouvent tout simplement embourbés ! Leur voiture est complètement bloquée dans la boue et elle risque même de tomber 20 mètres plus bas, dans la Creuse ! La rivière longe en effet la propriété de la victime.

C'est la victime elle-même qui a trouvé ses cambrioleurs

La victime justement, elle, se lève tôt ce jour là et aperçoit le véhicule embourbé non loin de sa maison. L'homme se rend sur place pour apporter son aide et c'est à ce moment qu'il découvre une trentaine de ses bouteilles dans le coffre de la voiture. Il ne dit rien et appelle les gendarmes. Deux hommes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années, déjà connus de la justice et habitant tout près de Descartes, sont interpellés. L'un d'entre eux reconnait les faits en garde à vue. Remis en liberté, tous deux devraient bientôt être convoqués par la justice.

Une troisième personne est toujours recherchée par les gendarmes. Une partie du butin aussi. L'enquête et les investigations se poursuivent.