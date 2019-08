Des casiers de rangement gratuits sur la plage de Sainte-Adresse

Sainte-Adresse, France

Les clés, le portefeuille, le téléphone portable : comment diable mettre ça à l'abri sur la plage, et partir piquer une tête sans trop s'inquiéter ? Depuis la mi-juin, la mairie de Sainte-Adresse (Seine-Maritime) expérimente un drôle de concept sur la promenade, face à la plage et aux sauveteurs : une petite cabane au toit de chaume, constituée de 36 casiers de rangement gratuits ! Le concept de cette "Serenity Box" reprend exactement celui d'un vestiaire de piscine : un jeton ou une pièce d'un euro, et on peut récupérer la clé tout en laissant derrière ses affaires ... en toute sérénité.

À l'origine de l'installation, Jean-Pierre Lebourg, adjoint au sport et au nautisme à la mairie de Sainte-Adresse. "Je me baladais l'hiver dernier sur la plage de Ouistreham (Calvados), et j'ai vu cette boîte ... J'ai trouvé ça très bien. Évidemment, c'est un peu cher, mais ça vaut le coup pour les usagers !" Il a fallu débourser 14 000 euros entre fin 2018 et la mi-juin 2019 pour commander et installer ce beau bébé de 300 kg ... Vu le prix et le poids, il ne sera certainement pas enlevé après la saison.

Baignade tranquille

Elodie a découvert cette drôle de cabane, surmontée d'un toit de chaume, en passant sur la promenade de Sainte-Adresse, il y a 2 semaines. Aujourd'hui, elle se baigne en famille, avec ses deux filles : "C'est une bonne occasion de tester", lance-t-elle en accrochant sa clé au poignet. "Comme ça, on peut nager toutes les trois, ensemble !"

De quoi filer dans l'eau l'esprit libre, sans penser à tous les objets importants qu'on laisse derrière ! "On ne sait jamais où il faut mettre les clés de maison, le portefeuille, le téléphone ... Là, je ne prends que la serviette et la crème solaire, et je laisse tout là-dedans", ajoute-t-elle.

Même pensée pour Patrice, 67 ans, natif du Havre. "Je trouve ça intelligent", affirme-t-il. "C'est un problème, quand je veux partir faire du paddle tout seul, et que j'ai des clés sur moi ... Ça m'arrivait de les planquer sous la voiture, mais il suffisait que quelqu'un me voie le faire pour que ça devienne risqué ! Là, je serai tranquille."

Succès dans le sud, rareté chez nous

Le concept de "casier de sérénité", tel que présenté par cette cabane et l'entreprise qui la fabrique, Serenity Box, est loin d'être nouveau : elle en a confectionné une centaine depuis sa création en 2011. Mais à bien regarder la liste des principales, on voit que l'idée a surtout pris dans les stations balnéaires du sud de la France :

Toulon

Menton

Six-Fours-les-Plages

Ghisonaccia (Corse)

Saint-Jean, Cap Ferrat

Grand Synthe

Roquebrune-sur-Argens

La Ciotat

Barcelonnette

Saint-Quay-Portrieux

Ouistreham

Courseulles-sur-Mer

Dunkerque

Berck

Villedômer

Outre Sainte-Adresse, nous n'avons qu'au Tréport que des casiers de ce genre sont disponibles sur la côte seino-marine. Ensuite, il faut descendre dans le Calvados avec Ouistreham et Courseulles.

Pourquoi pas le Havre, alors ? "Ça aurait du succès, vu la taille de la plage", juge Béatrice, une autre usagère. Certains élus de la municipalité havraise auraient préféré éviter une telle installation, par peur de dégradations ou d'effractions de casiers. Ce n'est pas ça qui a retenu Jean-Pierre Lebourg et ses collègues dionysiens : une caméra est installée sur la cabane, justement pour éviter les vols et les dégâts.