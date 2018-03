Calais, France

A Calais, les chalets de plage n’ont plus la cote auprès des services de l’Etat. Exception sur le littoral, ils ne sont pas démontés en hiver comme partout ailleurs. Et, en application de la loi littoral, l’Etat n’en veut plus, toute l’année. Il souhaite également que leur nombre soit réduit, en passant de 500 à moins de 350. L’échéance, c’est la fin de cette année.

Des chalets de plage démontables durant l'hiver, c'est ce que demande l'Etat. - Photo Opale composites

Du côté de la mairie et des propriétaires, de gros efforts sont faits pour se mettre aux normes, avec des chalets tous identiques, de 2,5 m sur 2,5 m et blancs. Ce qui a donné des idées à Olivier Folcke, avec son entreprise de matériaux composites. Il propose des chalets qui répondent aux exigences de l’Etat. Lui, qui connait bien les chalets calaisiens.

Quand j'étais jeune, j'étais toujours sur le plage avec mes parents qui avaient un chalet. Et en ayant les matériaux, sachant que mes parents auraient dû le changer, je me suis dit pourquoi ne pas se lancer dans la fabrication de chalets.

Un chalet, c'est vingt à trente ans de durée de vie, en fonction du niveau d'entretien, notamment en peinture, assuré par les propriétaires. Mais les chalets en matériaux composites sont étanches ; il s'agit d'une fine couche de fibre et de résine appliquée sur les deux faces d'un contreplaqué. Olivier Folcke en a installé une vingtaine en 2017.