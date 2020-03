Des chanteuses lancent une chaîne YouTube de reprises musicales pour s'occuper pendant le confinement

Si vous êtes fans de reprises musicales et que vous ne se savez plus trop quoi faire en cette période de confinement, on a une chaîne YouTube à vous conseiller : "Stay tuned at home"... en Français : "Rester à l'écoute à la maison". Une chaîne lancée par des chanteuses des Pays de Savoie où des artistes de la région mais aussi au-delà reprennent des grands standards internationaux.

"Imagine all the people"

Tout est parti d'une première vidéo publiée sur Facebook. Audrey et son compagnon se sont filmés dans leur salon en train de reprendre "Imagine", la célèbre chanson de John Lennon. Et ça a donné des idées à une de ses amies. "Je me suis dit : 'Tiens, si on faisait tous une chaîne en reprenant la même chanson, ça serait beau'", explique Marina. "C'est un texte d'actualité et c'est un beau message d'espoir."

Elle a donc filmé elle aussi sa reprise d'Imagine. "On a fait ça dans le jardin, avec mon compagnon et mon bébé dans les bras, son hochet en guise de percussions. On s'est dit : 'Si tout le monde fait la même chose, ça pourrait être un élan de partage qui pourrait être beau", poursuit la chanteuse d'Aix-les-Bains.

Une "chaîne" musicale

Son amie Laura, elle aussi chanteuse, mais installée à Annecy, a donc crée une chaîne YouTube pour publier ces vidéos de reprises. Elle a d'abord reçu une, puis deux, puis trois puis quatre reprises, d'abord la part d'autres musiciens de la région, intermittents du spectacle, comme elle. "On se connaît tous sans vraiment se connaitre, on se croise, on écoute les reprises de chacun, mais il n'y avait pas vraiment de communion", raconte Laura. "On est tous coincé chez nous avec nos instruments de musiques et nos voix, autant avoir un projet commun."

Plus d'une trentaine de vidéos en moins d'une semaine

Un projet vite élargi aux musiciens amateurs, et hors des limites de nos deux Savoies. Laura a même reçu des vidéos de Marseille. Résultat : la chaîne compte aujourd'hui plus d'une trentaine de vidéos. "Je ne m'y attendais pas du tout", confie Laura. "Bon ok, on ne fait pas un buzz mondial, mais s'il n'y avait eu que 4 ou 5 vidéos ça m'aurait déjà fait super plaisir. Je ne pensais pas que les gens accrocheraient, mais je pense aussi qu'ils ont besoin d'être encore plus liés les uns aux autres en cette période. Et en plus, on continue à bosser notre musique en même temps."

Petit florilège, vous avez entendu la version classique chant guitare ... Voici celle à l'accordéon !

Faire connaître les artistes qui subissent de plein fouet les annulations d'événements

L'autre idée de Laura, c'était aussi de faire connaitre ces musiciens pro et amateurs, donc l'activité a été fortement impactée à cause de toutes les annulations d'événement liée au coronavirus. "Sous chaque vidéo, j'essaye de mettre les liens vers les sites professionnels de chacun, si des gens remarquent des voix ou sont intéressés, que ça fasse un petit peu de pub pour tous les intermittents qui sont dans la galère."

Inutile d'envoyer votre reprise d'Imagine, on change de chanson chaque semaine. A vos instruments : cette fois c'est "Redemption song", de Bob Marley.