Des chevaux bientôt employés comme éboueurs dans la vieille ville du Mans

Dans les ruelles pavées de la cité médiévale, pas facile de faire passer un camion benne, mais une charrette tirée par un percheron, c'est envisageable. Pour enfin mettre en place le tri sélectif dans le Vieux Mans, quartier composé de ruelles étroites et difficile d'accès, la collectivité doit adopter une délibération ce jeudi 28 janvier pour valider la solution suivante : réaliser la collecte du tri sélectif avec des chevaux à partir de l'été prochain (si tout va bien).

Une collecte hebdomadaire

Le cheval sera encadré par deux meneurs, l'équipage parcourra une fois pas semaine les quatorze kilomètres de ruelles, accompagné d'un agent, chargé de ramasser les déchets et de les jeter dans la charrette. Tout a été pensé, notamment la récupération du crottin, recyclé en engrais.

Une étude de faisabilité de cette "collecte hippomobile" (c'est le nom savant) a été réalisée en 2019. Le service sera délégué à une entreprise spécialisée. Le budget complet sera de 100.000 euros par an, entretien du cheval et salaire des meneurs compris. "Ce tri sélectif sera collecté et envoyé à la déchetterie La Chauvinière", explique Renée Kaziewicz, vice-présidente à la métropole du Mans chargée de la propreté, et qui ne craint pas les nuisances sonores : "Les sabots d'un cheval font moins de bruit qu'un klaxon de voiture !"

Le Mans s'est inspiré de l'exemple de Troyes, où là-bas on s'est aperçu que la présence du cheval avait un rôle incitatif, c'est-à-dire qu'il incitait les gens à bien trier leurs déchets.