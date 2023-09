Des chevaux et des ânes se font la belle à Téteghem-Coudekerque-village

Des fuyards à quatre pattes ont fait courir la police jeudi matin à Téteghem-Coudekerque village, près de Dunkerque, Quatre chevaux et deux ânes ont profité de la nuit pour prendre la poudre d'escampette. Mené par le plus jeune des ânes, ils ont réussi à briser le fil électrique de leur enclos et s'enfuir.

Les policiers ont été alertés par un fermier qui allait travailler aux champs quand il a découvert la troupe en goguette au petit matin. Comme il y avait beaucoup de brouillard, les fonctionnaires ont du utiliser leur gyrophare pour les retrouver.

Repérés à 2 km de là ils ont tenté le tout pour le tout au moment de la capture en repartant au galop, toujours menés par l'âne le plus jeune. C'est leur propriétaire qui a réussi finalement à les faire revenir, grâce à ses provisions de pain.