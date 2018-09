Ce mardi matin, autour de 6 heures 45, deux chevaux sont partis de Saint-Etienne-de-Valoux en Ardèche et ont galopé sur la départementale 82, la montée des Barges, jusqu'à Saint-Cyr. Un auditeur de France Bleu Drôme Ardèche faisait partie des automobilistes patients derrière eux...

Ardèche, France

Deux chevaux sont partis ce matin de Saint-Étienne-de-Valoux en Ardèche, et ont remonté la Départementale 82 jusqu'à la commune de Saint-Cyr. C'est là qu'ils ont enfin quitté la route en direction d'un pré. Les automobilistes qui partaient travailler n'avaient pas prévu ce contretemps...

"Ça aurait pu être grave !"

Pierre prend le matin la montée des Barges pour aller travailler, et arrive ce mardi à Saint-Etienne-de-Valoux aux alentours de 6 heures 45. C'est lui qui a pris les vidéos avec son portable, lorsqu'il s'est retrouvé dans la file de voitures qui roulaient au ralenti derrière les chevaux.

"Ça klaxonnait derrière, certains ont même essayé de les doubler" raconte-t-il. Il n'y a pas eu d'accident, heureusement, "le plus petit des deux commençait à couper les virages, ça aurait pu être grave !" poursuit Pierre, "Bon, heureusement qu'ils galopaient... finalement, on a perdu que cinq ou six minutes dans la montée!"