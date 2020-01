Des chevaux pour nettoyer les plages, l'idée pas si farfelue d'un habitant de Saint-Pée-sur-Nivelle

Des chevaux de trait pour entretenir le sable sur nos plages. Ce n'est pas encore une réalité sur la côte basque, mais ça pourrait le devenir bientôt grâce au projet de Jean-Michel Susperreguy et son association, "Zaldi Lana".

Saint-Pée-sur-Nivelle, France

Vous les avez peut-être déjà aperçus en traversant la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Dans un champ mis à disposition par un agriculteur, quartier Urguri, Jean-Michel essaye de s'entraîner deux fois par semaine avec Vanille.

Jean-Michel Susperreguy et Vanille © Radio France - Andde Irosbehere

Vanille, c'est le nom de son acolyte. Un magnifique cheval de trait breton qu'il a déniché l'an dernier à Nantes, grâce aux conseils d'un spécialiste, et qu'il a formé dans les vignes de Saint-Emilion.

Employé municipal dans une commune voisine, ancien rugbyman et passionné de chevaux, Jean-Michel Susperreguy veut concrétiser un rêve : pouvoir entretenir le sable des villes du littoral ou encore celui du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle, avec son cheval.

"On pourrait venir en complément au tracteur. On travaillerait légèrement le sable, sans l'agresser, sans abîmer la flore qui existe et qui retient tout ce sable."..."Et au niveau écologique, je pense qu'il vaut mieux sentir les gaz de ma Vanille, plutôt que les tuyaux d'échappement ! Ça serait un joli tableau, sur les plages du Pays basque."

Nous avons rencontré Jean-Michel Susperreguy lors d'un entraînement :

Jean-Michel Susperreguy s'entraîne avec Vanille Copier

Jean-Michel et sa famille avaient fait une démonstration en novembre dernier au lac de Saint-Pée - Photo Association Zaldi Lana

Un "crowfunding" pour le soutenir

Soutenu par son épouse et sa fille, Jean-Michel voudrait également proposer ses services pour du sarclage, à destination de maraîchers ou de producteurs de piments. Un projet devrait se concrétiser avec un producteur de Saint-Pée.

Il a également lancé un appel aux dons sur Internet, sur le site HelloAsso, pour l'aider à mettre en place le projet.

Entraînement à Saint-Pée © Radio France - Andde Irosbehere

Des chevaux déjà sur les plages vendéennes

Des chevaux de trait pour entretenir les plages, cela existe déjà ailleurs. C'est d'ailleurs en tombant sur un reportage réalisé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie que Jean-Michel a eu l'idée de développer ce service au Pays basque.

Jean-Michel a déjà contacté plusieurs mairies. Certains candidats aux élections municipales lui ont montré leur intérêt pour le projet, qu'il espère voire aboutir cette année.