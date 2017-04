Des chiens empoisonnés volontairement à Vichy ?

En l'espace de quelques jours, trois chiens sont morts après une promenade dans les parcs de la ville de Vichy. La municipalité craint un acte malveillant.

A chaque fois, c'est le même scénario : pendant une balade dans un parc Vichyssois, le chien est pris de vomissement et de diarrhées, avant de décéder subitement environ deux heures plus tard. Une histoire qui se répète trois fois, en l'espace de quelques jours, et coûte la vie à trois chiens en bonne santé. L'un de ses chiens a été autopsié, rien n'a été retrouvé dans son estomac. La cause de la mort viendrait donc d'un produit léché ou inhalé.

La municipalité de Vichy affirme qu'elle n'a procédé à aucun épandage de produits toxiques où de mort aux rats dans ses parcs. "Il ne peut s'agir que d'un acte malveillant", assure Frédéric Aguilera, adjoint à la mairie. La municipalité appelle les propriétaires de chiens à la plus grande vigilance. Une série de panneaux ont ainsi été affichés dans les parcs, pour rappeler aux maître qu'il est obligatoire de tenir son chien en laisse. "Mieux vaut ne pas les laisser se promener sans surveillance", poursuit Frédéric Aguilera. "Nous avons aussi demandé à nos équipes d'entretien des jardins d'être très vigilants", conclue-t-il.