Des chiens formés à détecter des punaises de lit près de Montpellier

Frédéric Fauchet, président de FK9 Détection services (à droite) aux côtés d'un de ses formateurs et du chien Pirate, redoutable pour détecter les punaises de lits

On sait que les chiens servent parfois à détecter des bombes, de la drogue, des armes et même des billets de banque. La société FK9 Détection services, spécialiste dans ce domaine, les forment maintenant à repérer aussi... les punaises de lits, véritable fléau contre lequel le gouvernement a récemment lancé un plan de lutte. Pirate, berger allemand noir à poil long, est l'un des trois chiens déjà opérationnels. Deux autres le seront très bientôt.

Plus de 200 millions de cellules olfactives

Ce mercredi matin, Pirate participe à une séance d'entretien, parce qu'"une fois que la phase d’apprentissage est terminée, il faut faire travailler le chien plusieurs fois dans la semaine" précise Benjamin Langlois, formateur chez FK9DS. L'exercice se déroule dans une petite maison désaffectée de la Grande-Motte, près de Montpellier.

La détection, que ce soit de la punaise de lit, du stupéfiant ou de l'explosif, le travail est le même pour le chien (Frédéric Fauchet, le président de FK9DS)

"C'est comme une perquisition que pourrait faire la police ou la gendarmerie. Ça permet de vérifier tous les placards, tous les lits, les plinthes en bois". Une première chambre est inspectée, comme pour un test. Pas de punaises de lit dans cette pièce, le chien ne marque pas, c'est donc qu'il a bien fait son travail. Dans la deuxième chambre, Pirate s'intéresse à la petite armoire, se poste devant le meuble et regarde son maître. "Il s'assied ou il se couche, ça dépend. Et là, on sait qu'il y a quelque chose".

Pour l'instant on s'adresse qu'à des grands groupes hôteliers, surtout pour lever le doute à cause de leur image qui pourrait être dégradée (Frédéric Fauchet)

Ce sont des petits tubes avec des punaises vivantes à l'intérieur. Le berger allemand arrive à les sentir grâce à ses 200 millions de cellules olfactives, 5 millions chez un être humain. Ses formateurs lui ont appris à ne pas détecter les punaises mortes. De plus, la détection est très ciblée : "les produits de traitement coûtent très très cher, donc c'est pour éviter de traiter une chambre entière plutôt qu'un seul lit".

La société vise une clientèle bien précise : les grands hôtels, les hôpitaux, les bateaux de croisières ou bien les cinémas.

à lire aussi Le gouvernement veut éradiquer les punaises de lit avec un plan de prévention et de lutte

Les fameuses punaises de lit vivantes, enfermées dans un tube que Pirate a détectées (4 à 7 mm) © Radio France - Salah Hamdaoui