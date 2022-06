Des "chiens visiteurs" auprès des personnes âgées du Relais de Saint-Chamond

Le chien, chaînon manquant entre la jeunesse et l'âge mûr ? C'est l'idée derrière l'opération "chiens visiteurs" menée ce mercredi au Relais, résidence qui accueille des personnes âgées autonomes mais diminuées physiquement. Les seniors ont reçu la visite de trois toutous, pour un moment de jeux et de caresses, à l'initiative des jeunes élus du Conseil Consultatif de la Jeunesse de la ville de Saint-Chamond.

Jeux, caresses et conversations

Pour les "chiens visiteurs", ces moments sont toujours une heure de gloire. Ils sont accueillis comme des stars, mais tout le monde participe. Anne tend sa canne pour que Ange, berger catalan saute par dessus. Un moment joyeux qui rappelle des souvenirs à Marie : "Je repense à mon mari qui adorait les chiens, s'il avait pu voir ça, il aurait été ravi", dit-elle.

Lucas, lycéen à Saint-Chamond et élu au Conseil Consultatif de la Jeunesse Copier

Les deux autres vedettes sont Paddy, un golden retriever qui ressemble à une grosse peluche. Et Della, une toute petite chienne pleine d'énergie, abandonnée à la naissance. "Je ne comprends pas qu'on puisse abandonner un chien", dit Lucette en caressant la petite bête, "quand on prend un animal, on sait à quoi on s'engage".

Della, petite chienne abandonnée à la naissance, déborde d'énergie et connaît quelques tours © Radio France - Nicolas Joly

Très vite, les langues se délient et les conversations s'engagent. C'est le but pour Élodie Clément, qui encadre l'opération des "chiens visiteurs". "Le chien est un bon moyen de dialoguer. Et pour ma part, quand je serai âgée et que je ne pourrai plus avoir un chien, ça me ferait plaisir que des personnes viennent me voir avec un chien pour que je puisse le câliner aussi", ajoute-t-elle. L'association envisage de répéter l'opération prochainement. Elle intervient aussi dans les écoles, les hôpitaux et les IME.