Tout est parti de l'émission "Le Meilleur Patissier" diffusée sur M6. Finaliste en 2015, Anissa, une jeune mère de famille nimoise passionnée de patisserie. Derrière son poste de télé, Dorothée Bravard, la directrice de la division Diabète chez Bastide Médical à Nîmes. Elle est charmée par la personnalité de la jeune femme et prend contact avec elle via les réseaux sociaux.

"On avait un congrès sur la nutrition qui avait lieu quelques semaines plus tard. Je lui ai demandé si elle ne voulait pas venir faire une animation patisserie, elle a accepté. Ca a été le début d'une belle aventure humaine et professionnelle maintenant"

Épaulée par le groupe Bastide et avec l'aide d'une nutritionniste et d'une diabétologue du CHU de Nîmes, Anissa met au point pendant plusieurs mois plusieurs recettes de chocolats très pauvres en sucres.

Des diabétiques testent les chocolats : aucune incidence sur leur taux de glycémie après en avoir mangé. Décision est prise de les commercialiser sous le nom d'Anissa Pâtisserie. C'est Alain Chartier, l'artisan glacier-chocolatier (Meilleur ouvrier de France) basé à Vannes qui s'en charge. Mis en vente début décembre, c'est le succès immédiat.

"On a lancé la gamme un peu timidement, on savait pas trop où on allait, on était un peu frileuse et on s'est vite retrouvé en rupture de stock.