EN IMAGES - Des cigognes font une halte en Bretagne

Pleyben, France

Drôle de surprise pour Nicolas, un agriculteur de Pleyben, ce mardi soir. Au moment de s'occuper de ses chevaux il a découvert trois cigognes dans son champ.

"Assez surprenant"

"J'ai aperçu parmi mes chevaux de trait trois cigognes, c'est assez surprenant, surtout en fin de journée comme ça !", explique l'éleveur. Il ajoute : "J'ai regardé à deux fois et je me suis rapproché pour les admirer, mais elles sont assez sauvages. J'ai réussi à faire des photos avec mon portable hier soir, et ce matin j'ai réussi à en faire avec mon appareil photo avant qu'elles ne s'envolent".

"On a l'habitude de voir des hérons... mais pas de belles cigognes !"

"Dans les exploitations, on a l'habitude de voir des hérons ou des rapaces, comme des buses, mais pas de belles cigognes avec une grande envergure comme ça!"

Les cigognes sont reparties ce mercredi matin. - Nico de Pleyben

Les oiseaux se sont posés dans le champ - Nico de Pleyben