Des cigognes se posent sur le château de Paluel en Dordogne, "ça rend le lieu magique"

"Ça rend le lieu magique" déclare Etienne Cluzel, le propriétaire du château de Paluel en Dordogne. Depuis ce dimanche 30 avril, sept cigognes se sont posées sur le site, "il y en a sur la grue qu'on a installé sur les travaux, mais aussi sur les cheminées et les tours du château". Le site est un refuge pour ces oiseaux, explique Etienne Cluzel "elles ont les cheminées très hautes et tout un espace où elles dominent les pâturages et les cours d'eau".

Etienne Cluzel a commencé les travaux de ce château emblématique en 2022 "et déjà, il y a un an, il y avait une cigogne qui s'était arrêtée chez nous. Elle s'est familiarisée avec nous et elle s'approchait à un ou deux mètres". Des amis et des connaissances du propriétaire sont venus immortaliser le moment avec des appareils photos et un drone.

Un château du "Tatoué"

Le château qui sert de décors au film "le Tatoué", en 1968, avec Louis de Funès et Jean Gabin, est exceptionnellement ouvert ce lundi 1er mai, entre 14h et 19h.

Le site a ouvert pour la première fois à la visite en juillet dernier. Etienne Cluzel a racheté le château aux enchères, la bâtisse avait brûlé dans un incendie en 1944. Elle a servi de carrière de pierres avant d'être laissée à l'abandon et de devenir une ruine.